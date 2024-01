MP aciona o TCU para investigar irregularidades em quarentenas concedidas a militares

Apoie o 247

Carta Capital - O subprocurador Lucas Rocha Furtado acionou o Tribunal de Contas da União, nesta terça-feira 16, pela abertura de uma investigação sobre a concessão da quarentena a militares da cúpula das Forças Armadas.

São alvos da representação:

O general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército entre março e dezembro de 2022;

O general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo de Jair Bolsonaro (PL);

O almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha entre abril de 2021 e dezembro de 2022;

Garigham Amarante Pinto, diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, na gestão Bolsonaro.

