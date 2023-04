MPF pede a transferência de Adélio Bispo

O parecer do Ministério Público Federal levou em conta duas perícias realizadas no autor da suposta facada em Jair Bolsonaro edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça, no último dia 4, que Adélio Bispo de Oliveira, autor da suposta facada em Jair Bolsonaro, em setembro de 2018, seja transferido da Penitenciária Federal de Campo Grande (MS) para uma unidade prisional ou de saúde em que ele possa ser tratado.

De acordo com informações publicadas por Veja, o parecer do MPF levou em conta duas perícias realizadas em Adélio em agosto do ano passado. Nos dois laudos, os profissionais afirmaram que Adélio teve piora no quadro clínico devido à falta de atendimento médico, psicológico e psiquiátrico.

“O risco aumentado à periculosidade está diretamente relacionado a seu quadro psicótico paranoide com delírios persistentes. Um tratamento psiquiátrico adequado, com equipe multidisciplinar, em ambiente hospitalar e com a segurança adequada a que o caso requer, se torna fundamental e indispensável (…). Já houve agravamento do quadro neste período no presídio federal e seu quadro pode ter, a cada tempo que passa sem tratamento adequado, o prognóstico cada vez mais reservado”, disseram os profissionais.

O pedido do MPF ainda não foi julgado.

