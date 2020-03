Novo coronavírus permanece vivo no ambiente por dias

247 - A pandemia de coronavírus em aceleração no mundo desperta a preocupação acerca da sobrevida do vírus nos ambientes. Na forma de aerosol (dentro de microgotículas no ar), a meia-vida do vírus é de 2,74 horas.

Isso equivale a dizer que a quantidade de vírus chegaria a 1% da quantidade inicial em 18 horas.

Em superfícies de papelão, aço e plástico, a quantidade de partículas virais demoraria 2,3, 3,6 e 4,4 dias para chegar à centésima parte da quantidade inicial, respectivamente.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "em comparação ao Sars-CoV-1, parente do novo coronavírus causador da síndrome respieratória aguda grave, que assustou o mundo entre 2002 e 2004, houve mais semelhanças do que diferenças. Só a sobrevida no papelão do novo patógeno é maior do que a do predecessor."

A matéria ainda sublinha que "participaram do trabalho pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, da Universidade de Princeton, da Califórnia (em Los Angeles) e dos Centros de Controles de Doenças do país."