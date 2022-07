Participante de Largados e Pelados é achada morta em cena “misteriosa”

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A morte de Melanie Rauscher, de 35 anos, está intrigando agentes do Departamento de Polícia de Prescott, no estado do Arizona (EUA). Ex-participante do reality show Largados e Pelados (Discovery Channel), a mulher foi encontrada morta no último dia 17 de julho, no quarto de hóspedes de uma casa de família que a chamou para cuidar de seus cachorros enquanto viajavam. A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada por um amigo que também esteve confinado no reality de sobrevivência.

De acordo com Corey Kasun, representante do Departamento de Polícia de Prescott, o casal achou Melanie deitada na cama em “circunstâncias misteriosas”. Perto dela, haviam algumas latas de ar comprimido — normalmente usadas para tirar poeira de computadores. Os objetos chamaram a atenção dos detetives, mas ainda não se sabe se os itens estão relacionados com o falecimento da norte-americana.

Até o fechamento desta reportagem, não foram encontrados vestígios de uso de drogas e nem uma nota de suicídio. Os policiais responsáveis pelo caso também não identificaram pistas que apontariam para um assassinato, portanto, aguardam o laudo dos legistas para entender a causa da morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE