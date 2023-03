PC Siqueira é socorrido por bombeiros após fazer live expondo namorada e de tentar tirar própria vida (vídeo)

Apoie o 247

247 - PC Siqueira, 36, foi socorrido por bombeiros nesta quarta-feira (8) após tentar tirar a própria vida. De acordo com seu relato, ele ficou desacordado por um tempo até atender a chamada dos policiais pelo interfone. Os agentes fizeram buscas pela residência dele, mas não localizaram qualquer tipo de arma de fogo ou algo semelhante.

De acordo com o Metrópoles, tudo começou quando o youtuber abriu uma live no Instagram e afirmou que a sua namorada, Maria Watanabe, estava o ameaçando. “Ela destruiu meus documentos, picotou tudo. Você quer que eu conto mais? Você vai ameaçar minha vida de novo? Falou que sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem… Vou falar tudo”, indagou PC.





Já nesta quinta (9), o youtuber voltou às redes para falar sobre o ocorrido. “Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira, e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo corpo de bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura”, explicou.

Em junho de 2020, o influenciador foi invertigado por crimes sexuais contra crianças, após o jornalista Erlan Bastos publicar diversos áudios em que o próprio PC Siqueira afirmava ter “traços de pedofilia”. Entretanto, após uma série de laudos periciais, feitos em aparelhos eletrônicos e de informática apreendidos da casa dele, nada foi encontrado.

A única conversa do youtuber que foi encontrada com um teor parecido foi com uma mulher chamada Vanessa. “Na verdade, eu sou pedófilo” e “tenho essas coisas para atrair menor de idade” foram duas frases ditas por ele. Entretanto, foi comprovado que as citações foram retiradas de um contexto brincalhão.

