Por que todo o mundo tem saudade de Yuan Longping, o pai do arroz híbrido?

Rádio Internacional da China - O evento memorial de despedida ao “pai do arroz híbrido” da China, Yuan Longping, foi realizado na manhã de segunda-feira (24) em Changsha, província de Hunan. Ele faleceu no sábado (22). Muitas instituições internacionais, órgãos governamentais de vários países, assim como mídias e internautas de todo o mundo vieram expressar condolências pelo falecimento de Yuan Longping, aos 91 anos.

“Os estudos sobre o arroz híbrido ajudaram a nutrir todo o mundo”; “Ele é o ‘herói dos cereais’”; “Ele ajudou bilhões de pessoas a obter a segurança alimentícia.” Estes são apenas alguns elogios representativos entre as inúmeras mensagens de internautas para relembrar as contribuições de Yuan Longping.

Na década de 1970, a produção de arroz híbrido já tinha superado 20% da produção de arroz normal na China.

No início da década de 1990, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura classificou a divulgação da plantação de arroz híbrido como a estratégia favorita para resolver a falta de comida de países em desenvolvimento. A instituição convidou Yuan Longping para se tornar conselheiro-chefe do programa. Nas últimas décadas, o cientista chinês treinou mais de 14 mil técnicos nesta área.

Atualmente, o arroz híbrido é plantado amplamente na Índia, Vietnã, EUA, Brasil e muitos países africanos. A planta tem uma produção bem maior do que o arroz normal. A imagem do arroz híbrido é imprimida na maior nota da moeda de Madagascar, onde dois milhões de pessoas sofriam de fome. Isso comprova, sem dúvida, a importância dessa planta para as pessoas locais.

Através de pesquisas e inovações por décadas, Yuan Longping e sua equipe elevaram a segurança alimentícia mundial e reduziram a fome e a pobreza pelo mundo, o que deu contribuições importantes para a paz mundial. “É realmente uma pessoa com uma visão internacional. Vamos sempre nos lembrar dele”, comentou o internauta norte-americano Kevin.

As façanhas de Yuan Longping representam o sucesso do “programa da China” para resolver a escassez de alimentos e a pobreza. O sonho de vida de Yuan Longping era “desenvolver o arroz híbrido para dedicar-se ao bem-estar da humanidade”. Apesar de seu falecimento, os chineses continuarão seguindo seus passos para contribuir com o mundo.

