Pronunciamento de Bolsonaro no Natal em rede nacional tem previsão de panelaço recorde

247 - Jair Bolsonaro (PL) fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta sexta-feira (24), véspera de Natal.

De acordo com comunicado da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a fala do chefe do Executivo federal será transmitida às 20h30.

A declaração, que já foi gravada, terá 1 minuto e 34 segundos de duração.

Nas redes sociais, os brasileiros já marcam o que chamam de "maior panelaço da história".

Amanhã está marcado o MAIOR PANELAÇO DA HISTÓRIA às 20:30, durante pronunciamento do assassino Jair Bolsonaro em rede nacional de rádio e televisão!



Espalhe a informação! PRA CIMA DELES! December 23, 2021

Último panelaço do ano: 24 de dezembro, 20:30 horas. Será amanhã, sexta-feira. Preparem as panelas! pic.twitter.com/y59HXRaFyS — OLI.BRAGA🚩 (@OLIBR2701) December 23, 2021