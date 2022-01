PT cearense aprova manutenção de coligação com PDT com Ciro Gomes e nome de Camilo Santana para o Senado

Reunião do Diretório Estadual do PT do Ceará concedeu 70% dos votos a manutenção de aliança com pedetistas, que darão candidato a governador edit

247 – Uma resolução aprovada com 70% dos votos pelo Diretório Estadual do PT do Ceará dá apoio à manutenção da coligação dos petistas cearenses com o PDT. No estado, a sigla pedetista é controlada pelo senador Cid Gomes e por seu irmão, Ciro Gomes, candidato a presidente da República que vem subindo o tom das provocações e críticas ao ex-presidente Lula (PT). Oscilando entre 42% e 45% de intenções de voto em 1º turno, Lula é o favorito para vencer o pleito de outubro de 2022 em todas as pesquisas pré-eleitorais que vêm sendo feitas desde o ano passado.“Para disputar a vaga de senador pelo Ceará, nas eleições de 2022, o PT indica o nome do atual governador Camilo Santana, na certeza de que estar ofertando à aliança e ao povo cearense, um homem público devotado ao Ceará e ao Brasil, que muito realiza como governador, e, no Senado, continuará trabalhando em defesa dos interesses do nosso estado e da nossa gente cearense, com Lula presidente para reconstruir e transformar o Brasil”, diz trecho da resolução partidária, segundo o jornal O Povo .

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) tem o comando do partido no Ceará e sempre foi favorável à manutenção da aliança. Seus colegas Luizianne Lins e José Airton, também deputados federais, e Elmano Freitas, deputado estadual, tentavam confrontar a maioria de Guimarães. José Guimarães tenta impor seu nome como candidato a vice-governador numa eventual chapa aliancista com os pedetistas – sobretudo se o nome escolhido para disputar o governo for o da vice-governadora atual, Izolda Cela. Os irmãos Cid e Ciro Gomes preferem que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, seja o candidato a governador. Caso a opção recaia sobre Cela, ela disputaria a eleição de outubro como governadora candidata à reeleição e só poderia cumprir um mandato de quatro anos. Roberto Cláudio enfrenta algumas pendências judiciais antes de se firmar como opção ao governo do estado do PDT com apoio dos petistas.

O comando do partido no Ceará aprovou ainda outra emenda, que presta solidariedade ao ex-presidente Lula (PT) por “ataques e agressões” que o petista teria recebido do pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, diz o texto do jornal cearense O Povo. Apesar dos ataques, o PT destacaria como central para 2022 a “construção de uma ampla aliança para as eleições” no estado. “A construção de uma ampla aliança para as eleições de 2022 no estado, que reafirme a coesão da base de sustentação do governador Camilo Santana, é outro elemento de grande relevância nesse esforço de defesa dos interesses estratégicos do Ceará”, diz o documento do diretório do PT.

