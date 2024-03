Rafael Cardoso anuncia pausa na carreira após espancar idoso de 64 anos

Apoie o 247

247 - O ator Rafael Cardoso anunciou que fará uma pausa na carreira justificando "tratar da saúde", após assumir que espancou um gerente de bar de 64 anos, resultando em um processo aberto por agressão.

O caso foi registrado na 16ª DP do Rio de Janeiro e refere-se ao dia 26/02, quando Rafael Cardoso teria chegado alterado em um bar na Barra da Tijuca,, ameaçando e agredindo o gerente do local. Sem entender o motivo dos ataques, o idoso tentou fugir (vídeo abaixo), mas foi encurralado pelo ator, que disparou vários golpes contra o homem.

“Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", iniciou a nota divulgada em suas redes.

Ator Rafael Cardoso teria agredido o gerente de um restaurante na Barra da Tijuca. #BalançoGeralRJ



➡️ @recordtvoficial @recordtvrio pic.twitter.com/vFRa8l0S0i — Tino Junior (@tinojunior) March 4, 2024

