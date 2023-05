Silvio Almeida anuncia medidas de regulamentação de empresas de segurança após denúncia de agressão em loja do Carrefour

Decisão do ministro dos Direitos Humanos acontece após casal negro sofrer discriminação em abordagem em loja do Carrefour em Salvador; Almeida defende punições por discriminação edit

247 - O recente caso de agressão e humilhação de um casal negro por seguranças em uma loja do Carrefour em Salvador motivou o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, a tomar uma série de medidas para combater o crime e a violência por parte de empresas de segurança.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Almeida oficiou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal para discutir a regulamentação das empresas de segurança no Brasil e acionar o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para propor a responsabilização penal das empresas por prática discriminatória.

Além disso, nesta segunda-feira (8), o ministro vai se reunir com a deputada federal Luizianne Lins, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, para discutir projetos de lei que tratam sobre práticas discriminatórias. O objetivo é garantir meios para acelerar a tramitação desses projetos, alguns dos quais foram propostos por uma comissão de juristas negros em 2021, com Silvio Almeida como relator.

O conjunto de medidas a serem tomadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania será publicado nesta segunda-feira, destacando a "necessidade de que medidas mais rígidas sejam tomadas, porque essas empresas já sabem há muito tempo o que devem ser feitas", disse o ministro, que não descartou o diálogo com representantes do setor.

Entenda o caso

As cenas do casal negro sendo agredido e humilhado pelas seguranças em Salvador viralizaram nas redes sociais. O Carrefour informou que uma equipe de prevenção da loja foi demitida e que um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil para apuração dos fatos.

