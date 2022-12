Suprema Corte dos EUA julga caso LGBTQ histórico

Apoie o 247

ICL

RT - A Suprema Corte dos Estados Unidos está julgando o caso de uma web designer cristã do Colorado que afirma ser seu direito constitucional não trabalhar em projetos que promovam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A decisão pode finalmente determinar se a lei dos direitos civis supera o direito dos americanos à liberdade de expressão.

O caso, ouvido na segunda-feira, começou há vários anos, quando a web designer Lorie Smith procurou oferecer a seus clientes sites e gráficos personalizados relacionados a casamentos, de acordo com um documento apresentado por seus advogados.

O resumo observou que, embora Smith “trabalhe com clientes independentemente de raça, credo, orientação sexual ou gênero”, ela é uma cristã devota e recusará comissões que colidam com suas crenças religiosas. Ela escreveu uma mensagem em seu site explicando que só criaria sites personalizados para celebrar o casamento heterossexual, caso contrário, “contaria uma história sobre o casamento que contradiz a verdadeira história do casamento de Deus”.

De acordo com a Lei Antidiscriminação de 2015 do Colorado, Smith foi proibida de postar esta mensagem, o que a levou a processar o estado em 2016. Seus advogados argumentam que a lei estadual violou seu direito à liberdade de expressão e ao livre exercício da religião, ambos protegidos por a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

Como tal, uma decisão a favor de Smith pode levar à revogação de leis antidiscriminatórias semelhantes em casos futuros. Os nove juízes do tribunal concordaram em decidir se “aplicar uma lei de acomodação pública para obrigar um artista a falar ou ficar em silêncio viola a cláusula de liberdade de expressão da Primeira Emenda”.

No cerne do caso está o que constitui a fala. Um tribunal de apelações já decidiu que o trabalho de Smith é tecnicamente “discurso”, mas decidiu contra ela mesmo assim, declarando que os artistas oferecem um conjunto tão exclusivo de habilidades que o estado tem interesse em obrigá-los a servir a todos.

Em um caso semelhante em 2018, a Suprema Corte ficou do lado do padeiro cristão Jack Phillips, do Colorado, que se recusou a fazer um bolo para comemorar um casamento gay. Embora o tribunal tenha considerado que a Comissão de Direitos Civis do Colorado agiu com “hostilidade” em relação às crenças religiosas de Phillips, não emitiu uma decisão sobre se a decoração do bolo constitui “discurso”, como argumentou Phillips, ou sobre as circunstâncias específicas sob as quais as pessoas podem procurar isenção de leis anti-discriminação.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.