Thammy Miranda diz que Carlos Bolsonaro "correu" e pede posicionamento "de homem"

Ao ser questionado por um internauta se tinha resolvido "a treta" com Carlos Bolsonaro, Thammy Miranda disse que "ele correu, não me deu uma resposta" edit

247 - As publicações do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) envolvendo Thammy Miranda não pararam desde o dia 12 de janeiro, quando o filho de Jair Bolsonaro postou uma foto do filho de Gretchen junto da esposa, Andressa Ferreira, e do beê recém-nascido do casal, Bento.

Ao ser questionado por um internauta se “resolveu a treta com Carluxo?”, Thammy respondeu: “Não. Ele correu, não me deu uma resposta. Estou esperando ainda uma resposta dele, na verdade, um posicionamento dele. De homem, né?! Não ficar postando fotinha”.

No último dia 21, Carlos Bolsonaro publicou uma imagem de Thammy antes da transição de gênero, sem qualquer comentário.

A mãe de Thammy também se posicionou. Gretchen chamou Carlos Bolsonaro de boçal e debochou do comportamento do vereador. “É incrível, Carlos Bolsonaro, como você é apaixonado pelo meu filho. Tá doido pra entrar na nossa família. Mas meus filhos homens estão todos casados. Só lamento”, escreveu no Twitter.