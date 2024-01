Uchôa sobre espionagem ilegal: 'teve a direção de Alexandre Ramagem, o olhar de Augusto Heleno e ordens dadas por Bolsonaro'

Apoie o 247

247 - O jurista Marcelo Uchôa destacou nesta quinta-feira (25) que havia um esquema de espionagem ilegal feito por Jair Bolsonaro e seus aliados. O estudioso citou Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e o ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF) Alexandre Ramagem.

"Escandaloso! 30 mil pessoas espionadas ilegalmente, dentre adversários e autoridades da República. Fosse pra blindar a familícia ou tramar contra a democracia. Essa foi a ABIN sob direção do Ramagem, olhar do Heleno e mando do Bolsonaro. Cadeia já pra todos!", pediu Uchôa na rede social X.

"Bem que (Gustavo) Bebianno falou", escreveu o estudioso numa referência ao ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Gustavo Bebianno. Duas semanas antes de falecer, em março de 2020, o ex-aliado de Bolsonaro afirmou que o atual vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) queria montar uma agência de inteligência paralela com o objetivo de espionar seus adversários políticos.

Atualmente, as investigações apontaram que a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes também lembrou que a agência foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

