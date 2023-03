(Vídeo) Edir Macedo reclama de Lula: 'o que ele deu a mim, à igreja, à Record?'

Apoie o 247

247 - Líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), o evangélico Edir Macedo reclamou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cobrar benefícios do atual chefe do Executivo federal ao bispo e à Record, emissora que tem o religioso como proprietário.

"Pergunta o que ele me deu, o que deu à igreja, a Record. Deu nada. Ele me deve. Não a mim, mas a Deus. Deus nos usou quando ele (Lula) estava com câncer de garganta. Eu orei por ele e ele ficou curado. O Bolsonaro é a mesma coisa".

O petista foi diagnosticado com um câncer na laringe em 2011.

O maior empresário da fé do Brasil, Edir Macedo, reclama da ingratidão de Lula, que não lhe teria retribuído com favores para a Universal e para a Record por UMA REZA QUE ELE, MACEDO, TERIA FEITO PELA SAÚDE DELE, LULA. Esse cara afinal é bispo ou mafioso? pic.twitter.com/yLpjkM2lBN — Christian Lynch (@CECLynch) March 16, 2023

