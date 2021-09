Xi Jinping envia mensagem à Cúpula da Conferência Mundial da Internet 2021

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (26) uma carta de congratulações à Cúpula de Wuzhen da Conferência Mundial da Internet 2021, na China, que foi inaugurada em Wuzhen, Província de Zhejiang, no leste do país edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - Em carta enviada neste domingo (26) à Cúpula da Conferência Mundial da Internet 2021, que foi inaugurada em Wuzhen, o presidente chinês, Xi Jinping observou que a tecnologia digital está sendo totalmente integrada em todos os campos e em todo o processo da economia, política, cultura, sociedade e construção da civilização ecológica com novas ideias, novas formas e novos modelos, tendo impactos extensos e profundos na produção e na vida da humanidade.

Hoje em dia, as mudanças profundas no mundo não vistas em um século e a situação epidêmica estão entrelaçadas. É imprescindível que a comunidade internacional se una para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios, seguindo a tendência de informatização e digitalização, assim como networking e desenvolvimento inteligente, acrescentou.

Xi enfatizou que a China está disposta a trabalhar com outros países para assumir a responsabilidade histórica de promover o progresso humano, estimulando a vitalidade da economia digital, aumentando a eficiência da gestão digital, otimizando o ambiente social digital, criando uma estrutura de cooperação digital, além de construir um forte escudo de segurança digital.

PUBLICIDADE

A China também está disposta a trabalhar com outros países do mundo para fazer com que a civilização digital beneficie as pessoas de todos os países e promova a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, acrescentou.

A cúpula foi aberta no domingo com o tema "Rumo a uma Nova Era de Civilização Digital -- Construir uma Comunidade com um Futuro Compartilhado no Ciberespaço". Foi organizada conjuntamente pela Administração do Ciberespaço da China e pelo governo provincial de Zhejiang.

PUBLICIDADE