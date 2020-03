A realidade endossou Bernie Sanders

Keeanga-Yamahtta Taylor | The New Yorker – O debate sobre o papel do governo na abordagem da desigualdade de renda, insegurança habitacional, acúmulo de dívidas e assistência médica continua, agora contra o cenário sombrio do enfurecido coronavírus. É difícil articular a velocidade com que os EUA e, de fato, o mundo, mergulharam em uma crise existencial. Estamos passando por um evento de saúde pública sem precedentes, cuja diminuição e potencial resolução dependem de uma série de prescrições, incluindo ordens que aniquilarão a economia. A disseminação mortal do covid-19 exige cercos como uma maneira de matar de fome o vírus que se inocula em corpos para habitar. As consequências de fazê-lo retiram os trabalhadores do trabalho e os consumidores do consumo; nenhuma economia pode operar nessas condições.

A vida americana foi repentina e dramaticamente revirada e, quando as coisas são viradas de cabeça para baixo, o fundo é trazido à superfície e exposto à luz. Em 2005, quando o furacão Katrina e suas consequências devastaram a costa do Golfo, também forneceu um olhar mais profundo sobre a escuridão da desigualdade nos EUA. Como o ator Danny Glover disse na época: “Quando o furacão atingiu o Golfo e as águas da inundação atravessaram Nova Orleans, mergulhando sua população restante em um carnaval de miséria, ela não transformou a região em um país do Terceiro Mundo, como aconteceu, foi depreciativamente implícito pela mídia; revelou um país do Terceiro Mundo. Revelou o desastre dentro do desastre; a pobreza extenuante subiu à superfície como uma contusão em nossa pele”.

Durante anos, os Estados Unidos se safaram persistentemente destruindo seu fraco estado de bem-estar ocultando ou demonizando as populações mais dependentes dele. Os pobres são relegados como socialmente disfuncionais e inaptos, incapazes de lucrar com as riquezas da sociedade americana. Existem mais de 40 milhões de pessoas pobres nos EUA, mas elas quase nunca merecem uma menção. Enquanto a pobreza negra é apresentada como exemplar, a pobreza branca é obscurecida e as experiências dos latinos e de outras pessoas pardas são ignoradas. Cerca de quatro em cada cinco americanos dizem que vivem de salário em salário. Quarenta por cento dos americanos dizem que não podem cobrir despesas inesperadas de emergência de 400 dólares.

Este é um vírus que prosperará na intimidade da pobreza americana. Há anos, mesmo em meio à recuperação econômica da crise financeira de 2008, o aumento dos aluguéis e os salários e salários estagnados forçaram milhões de famílias a improvisar casas; quase quatro milhões de famílias vivem em casas superlotadas. Essa é a ironia cruel do mandato de abrigo no local da área da baía de São Francisco: a região está no epicentro da crise habitacional nos EUA, como exemplificado por sua crescente população desabrigada e sem teto. Como você pratica o isolamento social sem privacidade ou espaço pessoal? Existem os escritórios públicos lotados em que as pessoas pobres se reúnam para acessar a serviços e renda. Existem as salas de emergência que funcionam como prestadores de serviços de saúde primários - sem mencionar as prisões do condado e as prisões estaduais.

A desigualdade econômica é exacerbada pela injustiça racial, ambas mantidas no lugar por uma rede de segurança social esfarrapada. As populações negras e pardas são particularmente vulneráveis à infecção porque a pobreza é uma fonte de condições subjacentes, como diabetes, hipertensão, doença pulmonar e doença cardíaca, que aumentam a probabilidade de o vírus ser mortal. Eles também são mais vulneráveis porque maiores taxas de pobreza e subemprego dificultam o acesso aos cuidados de saúde. Em Milwaukee, a cidade mais segregada nos EUA, onde o desemprego negro é quatro vezes a taxa de desemprego branco, a maioria dos casos diagnosticados de coronavírus são homens negros de meia idade. E como qualquer um que já tenha se perguntado como fará o pagamento do aluguel, o estresse da incerteza econômica é corrosivo, consumindo a capacidade do sistema imunológico.

Mas o perigo de contrair o coronavírus dificilmente será o problema da classe trabalhadora e pobre. Aqueles que, por causa da pobreza e insegurança, são mais vulneráveis à infecção, também têm contato desproporcional com o público em geral, por meio de seu trabalho de varejo e serviços de baixo salário. Considere a situação do profissional de saúde em casa. Milhões desses trabalhadores atendem a uma população majoritariamente idosa e domiciliada por baixos salários por hora e frequentemente sem seguro de saúde. Em 2018, os profissionais de saúde em casa, dos quais 87% são mulheres e 60% são negros ou latinos, ganharam uma média de onze dólares e cinquenta centavos por hora. Esses trabalhadores são os tendões de nossa sociedade: eles devem trabalhar para garantir que nossa sociedade continue funcionando, mesmo que esse trabalho represente ameaças potenciais a seus clientes e ao público em geral. Sua insegurança, combinada com o fracasso de ações significativas por parte do governo federal, tornará quase impossível a supressão do vírus.

Até agora, o governo Trump previsivelmente confundiu a resposta ao coronavírus. Mas a resposta do Partido Democrata foi dificultada por sua hostilidade compartilhada em liberar o poder do Estado, através do avanço de vastos programas universais, para atender a uma catástrofe sem precedentes e devastadora. Cerca de metade dos trabalhadores americanos recebe seguro de saúde através de seu empregador. À medida que as perdas de empregos aumentam, milhões de trabalhadores perdem seu seguro enquanto a crise da saúde pública aumenta. No último debate democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden insistiu que os EUA não precisam de cuidados de saúde com pagamento único porque a gravidade do surto de coronavírus na Itália provou que não funciona. Estranhamente, ele simultaneamente insistiu que todos os testes e tratamentos do vírus deveriam ser gratuitos porque estamos em crise. Essa insistência em que os cuidados de saúde só devem ser gratuitos em caso de emergência revela uma profunda ignorância sobre as maneiras pelas quais a medicina preventiva pode mitigar os efeitos mais severos de uma infecção aguda. Em meados de fevereiro, um estudo do governo chinês sobre as mortes relacionadas ao coronavírus no país constatou que aqueles com condições pré-existentes representavam pelo menos um terço de todas as mortes por covid-19.

Descartar a necessidade de assistência universal à saúde também mostra um alheiamento ao poder das despesas médicas para alterar o curso da vida. Dois terços dos americanos que pedem falência dizem que dívidas médicas ou perda de trabalho enquanto estavam doentes contribuíram para sua situação de precariedade. Os custos do tratamento médico se tornam um motivo para adiar as visitas ao médico. Uma pesquisa de 2018 descobriu que 44% dos americanos adiaram o atendimento médico devido ao seu custo. Já metade dos americanos pesquisados disse que se preocupa com os custos dos testes e tratamento do covid-19. Em uma situação como a nossa, fica fácil ver as maneiras pelas quais o acesso onerado aos cuidados de saúde agrava a degradação da saúde pública. Jogadores da NBA, celebridades, e os ricos têm acesso ao teste de coronavírus, mas os enfermeiros e profissionais de saúde de primeira linha, centros de saúde comunitários e hospitais públicos não. As desigualdades na assistência à saúde são problemas que foram deixados sem vigilância, criando tantas fraturas pequenas e imperceptíveis que, em meio a uma crise de grande escala, a estrutura está entrando em colapso, quebrando com seu próprio peso.

O caso nunca foi tão claro para uma transição para o Medicare for All, mas sua conquista colide com a hostilidade de décadas do Partido Democrata em financiar o estado de bem-estar social. No cerne dessa resistência está a gloriosa perniciosa da "responsabilidade pessoal", através da qual o sucesso ou o fracasso na vida é visto como uma expressão de fortaleza ou frouxidão pessoal. Dizem que o sonho americano está ancorado na promessa de mobilidade social sem restrições, um destino impulsionado pela autodeterminação e perseverança. Esse pensamento arraigado evita o fato de que foi o New Deal, nos anos 30, e o GI Bill, nos 40, que, através de uma combinação de programas de trabalho federais, subsídios e garantias apoiadas pelo governo, criou um estilo de vida da classe média para milhões de americanos brancos. Nos anos 60, como resultado de prolongados protestos negros, Lyndon Johnson foi o autor da Guerra contra a Pobreza e de outros programas da Grande Sociedade, destinados a diminuir o impacto de décadas de discriminação racial no emprego, moradia e educação.

Em 1969, com Richard Nixon no comando, durante uma crise econômica que encerrou a maior expansão econômica da história americana, os conservadores atacaram a noção de "contrato social" incorporado em todos esses programas, alegando que recompensavam a preguiça e eram evidências de direitos especiais para alguns. Quando Nixon concorreu à reeleição, em 1972, ele alegou que sua campanha colocou a "ética do trabalho" contra a "ética do bem-estar" que visavam diminuir o impacto de décadas de discriminação racial no emprego, moradia e educação.

Este foi um ataque não apenas à ajuda pública e habitação subsidiada, mas também às pessoas que usavam esses programas. Os republicanos aproveitaram com êxito os ressentimentos raciais dos suburbanos brancos, que condenaram "seus" dólares em impostos indo descontroladamente para os outros, revoltando os afro-americanos. Eles se ressentiam de "integração forçada", "ônibus forçado" e "os burocratas", como Nixon chamou ironicamente as Administrações Democráticas anteriores. É importante entender que isso não era demonização por si só ou por causa de alguma antipatia irracional em relação aos afro-americanos. Tratava-se de manter baixa a taxa de imposto sobre as sociedades e restabelecer a lucratividade do capital após uma outra crise econômica mais longa. É difícil para as empresas e seus representantes políticos aconselhar os trabalhadores comuns a fazer mais com menos. Era mais fácil culpar rainhas do bem-estar, truques de bem-estar e uma subclasse oblíqua, ainda que negra, pelo fim desses programas "desperdiçadores". Em 1973, Nixon declarou sem cerimônia o fim da "crise urbana" - o catalisador de grande parte do estado de bem-estar de Johnson. Isso criou o pretexto para estripar o Escritório de Oportunidades Econômicas, o órgão que administrava a rede de programas antipobreza criados pela Guerra contra a Pobreza.

A eventual deserção de eleitores brancos comuns do Partido Democrata para os republicanos significou que os democratas logo adotaram a estratégia da direita de minimizar as raízes estruturais da desigualdade enquanto retratavam as comunidades negras como as principais responsáveis por suas próprias dificuldades. No final dos anos 80, o Partido Democrata estava defendendo a política de ordem e lei e os duros ataques racistas aos direitos sociais. Em uma coluna de 1988 para o Post of Newark, Delaware, intitulada "Sistema de Previdência prestes a mudar", o então senador Biden escreveu: “Estamos todos muito familiarizados com as histórias de mães assistenciais dirigindo carros de luxo e levando estilos de vida que espelham os ricos e famosos”. Exageradas ou não, essas histórias estão subjacentes a uma ampla preocupação social de que o sistema de assistência social quebrou - que apenas remunera verificações de assistência social e não faz nada para ajudar os pobres a encontrar empregos produtivos. Essa afirmação não foi extraordinária; refletia amplos esforços para transformar as percepções públicas do Partido Democrata. No início dos anos 90, o presidente Bill Clinton estava prometendo "acabar com o bem-estar como o conhecemos", o que conseguiu fazer até o final da década.

Esse é o cenário histórico da hipocrisia das prioridades de gastos do governo dos EUA hoje. As denúncias bipartidárias do grande governo não se aplicam aos montantes obscenos gastos nas forças armadas ou na manutenção do sistema de justiça criminal do país. Os EUA, em todos os níveis do governo, gastam mais de 80 bilhões de dólares anualmente para operar prisões e prisões e manter liberdade condicional e liberdade condicional. O orçamento para as forças armadas dos EUA chegou a impressionantes 738 bilhões de dólares apenas este ano - mais do que os sete maiores orçamentos militares do mundo. Enquanto isso, os programas de bem-estar social - do vale-refeição ao Medicaid, habitação subsidiada e assistida e escolas públicas - são forçados a fornecer, na menor margem possível, a triagem de crises, em vez de realmente tirar as pessoas da pobreza.

Quando os críticos de Bernie Sanders zombaram de sua plataforma como apenas um monte de "coisas grátis", eles se baseavam nos últimos 40 anos de consenso bipartidário sobre benefícios e direitos de bem-estar social. Eles argumentaram, em vez disso, que a competição organizada pelo mercado garante mais opções e melhor qualidade. De fato, a surrealidade da lógica do mercado estava em exibição clara quando, em 13 de março, Donald Trump realizou uma conferência de imprensa para discutir a crise do covid-19 com executivos da Walgreens, Target, Walmart e CVS e uma série de pesquisas laboratoriais e corporações de dispositivos médicos. Não havia prestadores de serviços sociais ou educadores para discutir as necessidades imediatas e esmagadoras do público.

A crise está expondo a brutalidade de uma economia organizada em torno da produção em prol do lucro e não da necessidade humana. A lógica que o mercado livre conhece melhor pode ser vista na priorização da acessibilidade nos serviços de saúde, à medida que milhões se voltam para a ruína econômica. É visto das maneiras pelas quais os estados foram lançados em uma competição frenética entre equipamentos de proteção individual e ventiladores - o equipamento vai para o estado que puder pagar mais. Isso pode ser visto nos testes ainda criminalmente lentos, ineficientes e inconsistentes do vírus. Ele é encontrado no resgate de bilhões de dólares do setor de aviação, juntamente com testes de meios de níquel e moeda de -0 centavos para determinar quais pessoas podem ser elegíveis para receber assistência pública ridiculamente inadequada.

O argumento para retomar um estado viável de bem-estar social é não apenas atender às necessidades imediatas de dezenas de milhões de pessoas, mas também restabelecer a conectividade social, a responsabilidade coletiva e um senso de propósito comum, se não a riqueza comum. De maneira implacável e sem emoção, a covid-19 está demonstrando a vastidão de nossa conexão e reciprocidade humanas. Nossa coletividade deve ser confirmada em políticas públicas que reparem a fria infraestrutura de assistência social que ameaça desmoronar sob nosso peso social. Uma sociedade que permite que centenas de milhares de trabalhadores de saúde em casa trabalhem sem seguro de saúde, que mantém os prédios da escola abertos para que crianças negras e mestiças possam comer e ser protegidas, que permite que milionários armazenem sua riqueza em apartamentos vazios enquanto as famílias sem-teto navegam as ruas, que ameaçam despejos e inadimplência de empréstimos, enquanto centenas de milhões são obrigadas a permanecer no interior para suprimir o vírus, são desconcertantes em sua incoerência e desumanidade.

Naomi Klein escreveu sobre como a classe política usou catástrofes sociais para criar políticas que permitam a pilhagem privada. Ela chama de "capitalismo de desastre" ou " doutrina de choque”. Mas ela também escreveu que, em cada um desses momentos, também existem oportunidades para as pessoas comuns transformarem suas condições de maneira a beneficiar a humanidade. A hierarquia de classe da nossa sociedade incentivará a disseminação desse vírus, a menos que soluções dramáticas e antes impensáveis sejam imediatamente colocadas sobre a mesa. Como Sanders aconselhou, devemos pensar de maneiras sem precedentes. Isso inclui assistência médica universal, uma moratória indefinida sobre despejos e execuções hipotecárias, o cancelamento de dívidas de empréstimos a estudantes, uma renda básica universal e a reversão de todos os cortes no vale-refeição. Essas são as medidas básicas que podem estancar a crise imediata de privação - de milhões de demissões e milhões por vir.

A campanha de Sanders foi um ponto de entrada para esta discussão. Demonstrou apetite público, e até desejo, por vastos gastos e novos programas. Esses desejos não se traduziram em votos porque pareciam um empreendimento arriscado quando a consequência foram mais quatro anos de Trump. Mas a crescente crise do covid-19 está mudando o cálculo. Enquanto as autoridades federais anunciam novos pacotes de ajuda de um trilhão de dólares diariamente, nunca mais podemos voltar às discussões banais sobre "Como pagaremos por isso?" Como não podemos? Agora é um momento para refazer nossa sociedade.

