"A saída do movimento golpista de 2016 pode ser um momento único na história do Brasil", diz Alysson Mascaro

247 - O professor da Faculdade de Direito da USP, Alysson Mascaro, apresentou, em entrevista à TV 247, um argumento filosófico sobre a saída definitiva dos tempos golpistas atravessados pelo Brasil. Segundo ele, de 2016 a 2021, o país passou por uma era golpista, que, no ano de 2022, pode chegar ao seu momento final.

O momento é histórico no verdadeiro sentido do termo, defendeu Mascaro. "Mas é necessário que haja mobilização das massas. Sem isso, o golpe voltará no primeiro dia de 2023", ressaltou.

“A saída deste momento golpista de 2022 é um momento único, tanto quanto quando saímos da ditadura, de 1964 a 1985. Ou saímos com força, horizonte e determinação, e a partir daí o padrão temporal se repactua, ou saímos por baixo”, explicou ele.

O caminho eleitoral deve ser reforçado pela mobilização popular. Segundo ele, a chance não pode ser desperdiçada. “Se quisermos sair do ambiente golpista de 2016, é decisivo que o ano de 2022 seja o ano de mobilização das massas, porque se nós sairmos do golpe de 2016 sem a mobilização das massas e só com a eleição, o povo inteiro terá passado ao largo dos acontecimentos golpistas, não entendeu. E quando voltar o movimento golpista a partir de 2023, teremos desperdiçado a única chance possível”, disse

“São 5 á 6 meses ímpares na história do Brasil para conscientizar e mobilizar o povo”, completou.

