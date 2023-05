Com a batalha de Berlim, o Exército Vermelho da União Soviética selou a vitória da humanidade sobre o nazismo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em 2 de maio de 1945 caiu o último bastião do nazismo, com o triunfo do Exército Soviético e a capitulação da guarnição hitlerista de Berlim.

Caía assim o estado fascista alemão, quebrava-se a colossal máquina de guerra que submeteu e atormentou a humanidade.

As forças soviéticas haviam cercado Berlim por vários dias, liquidando os últimos bastiões da resistência do exército de Hitler. Os combates foram intensos e muitas áreas da cidade foram reduzidas a escombros. As forças soviéticas lutaram casa por casa para avançar e garantir o controle da cidade.

No dia 2 de maio, as tropas soviéticas capturaram o Reichstag, o parlamento alemão, e içaram a bandeira soviética sobre o edifício.

O líder soviético Joseph Stalin anunciou a queda de Berlim ao mundo no mesmo dia, encerrando oficialmente a batalha pela cidade.

A queda de Berlim teve um grande impacto na Segunda Guerra Mundial, marcando o fim da luta na Europa e pavimentando o caminho para a rendição da Alemanha uma semana depois. O evento também simbolizou a derrota final do regime nazista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.