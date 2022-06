Caso Bruno Pereira e Dom Phillips: suspeito volta atrás e diz ter ocultado corpos, mas nega ter efetuado tiros

Apoie o 247

247 - Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, prestou depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira (20) e mudou sua versão. Inicialmente, o pescador havia confessado, segundo investigadores, de ter participado dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

De acordo com o portal Uol, em novas declarações, Amarildo disse que Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, seria o responsável pelo crime, no dia 5, na Amazônia.

Amarildo admitiu ter jogado os corpos em uma parte da mata do Vale do Javari (AM), esquartejado e ateado fogo. Ele, o seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira, e Silva Lima estão presos. A PF identificou outras cinco pessoas que teria participado do crime.

