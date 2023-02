Criminosos roubam embarcação do governo federal no Vale do Javari

Apoie o 247

247 - Três homens armados roubaram uma embarcação do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) no Vale do Javari e fizeram dois funcionários do governo fereal como reféns.

Crime ocorreu na quinta-feria (23), na região onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips foram assassinados em junho do ano passado. Os dois funcionários reféns foram abandonados numa área de igapó na região. Ninguém foi preso.

Segundo a Folha de S. Paulo, uma comitiva viajará à região com o objetivo de retomar a presença do Estado no local.

