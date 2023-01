Desmate por garimpo na TI Yanomami cresceu 25% em 2022, diz Inpe

Apoie o 247

Deutsche Welle - O desmatamento provocado por garimpo ilegal na Terra Indígena (TI) Yanomami chegou a 232,7 hectares em 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), área 24,7% maior do que a do ano anterior.

O levantamento foi compilado a pedido do jornal Folha de S.Paulo, com base em imagens de satélite do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter).

A atividade do garimpo está por trás da grave crise que atinge os yanomami, que enfrentam desnutrição, contaminação por mercúrio e surtos de malária.

