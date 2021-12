Exclusivo: governo quer rasgar a Amazônia com estradas sem avaliação ambiental

Apoie o 247

Tereza Cruvinel, 247 - Com a remota possibilidade de reeleger-se em 2022, Jair Bolsonaro pisa no acelerador de seu projeto de destruição nacional, em que se destaca a devastação da Amazônia. Rasgar a floresta com estradas é um auxílio valioso aos grileiros, garimpeiros, madeireiros e outros "novos bandeirantes". E assim, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) está autorizando e empenhando recursos para a construção, na região, de novos trechos de rodovias que não contam com estudo de viabilidade ambiental e nem com a avaliação técnica da demanda por transporte e logística, conforme despachos a que tive acesso exclusivo.

No total, serão 2.332,4 km de estradas interligando municípios. A consequência óbvia será o aumento do desmatamento e das ameaças à diversidade, acentuando a reprovação mundial às práticas ambientais do governo do Brasil e sua imagem de país pária. A própria segurança nacional é ameaçada por estradas que ligam a Amazônia brasileira a outros países, sem o necessário planejamento e avaliação de conveniências. O narcotráfico também ganha com os rasgos da floresta.

A Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN, do DNIT, segundo despacho a que o 247 teve acesso, autoriza a dispensa do EVTEA para o inicio das obras de construção de um conjunto de estradas. O EVTEA é o Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental, exigido por lei para a execução de qualquer obra de infraestrutura. Não se trata de estradas novas, mas do prolongamento de rodovias já existentes, adentrando a floresta. As obras planejadas com dispensa do EVTEA são:

686,1 km da BR-230 (Amazonas);

175,6 km na BR-307/AC, com a federalização de 44 km (Acre);

625,3 km na BR-307/AM, que inclui a federalização de 114 km da antiga MP-82.

A BR-307, que vem sendo executada pelo Exército, é considerada um pesadelo de cratera e lama, e seu traçado parte de São Gabriel da Cachoeira, na floresta profunda, à fronteira com a Venezuela.

415,3 km na BR 317/AM (Amazonas);

153,1 km na BR-364/AC (Acre);

152 km na BR-409/AC (Acre);

85 km na BR-411/AM (Amazonas);

40 km na BR-413/AM (Amazonas).

O despacho a que tivemos acesso, da Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos (CGPLAN), opina favoravelmente ao pedido da Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP), de dispensa do EVTEA para o início da construção dos trechos acima, autorizando as desapropriações necessárias, a elaboração dos projetos de engenharia e as licitações para as obras. Ao Ibama seria apresentada apenas a Ficha de Cadastro Ambiental. A Coordenação-Geral de Meio Ambiente (CGMAB), também ligada à DPP, não foi ouvida. Os recursos estão reservados no orçamento de 2022.

O parecer justifica a dispensa dos estudos ambientais alegando que já foram elaborados EVTEAs para outras obras nas regiões, que tais estudos têm um alto custo e demoram muito para serem concluídos, e que as obras são de grande relevância para a segurança nacional e de alto interesse social.

Resta-nos perguntar: interesse social para quem exatamente?

Assim como os trechos acima, existem outras obras rodoviárias sendo planejadas para execução sem o cumprimento das exigências ambientais e contendo outras irregularidades. Recentemente uma juíza do Acre mandou suspender o contrato de um trecho na BR-364, conforme matéria do jornalista Rubens Valente no UOL.

