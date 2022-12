Fiesp sinaliza apoio à criação de autoridade nacional do meio ambiente no governo Lula

Apoie o 247

247 - A direção da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) mostra-se favorável à criação de uma autoridade nacional no governo de Lula (PT) para coordenar as questões que envolvem o meio ambiente e a segurança climática, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo

O diretor titular do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, Nelson Reis, defendeu o apoio à proposta durante reunião fechada na terça-feira (29), que contou com a presença de empresários, representantes diplomáticos de embaixadas e consulados e membros de entidades da sociedade civil.

O encontro foi realizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), que apresentou um relatório com recomendações para o meio ambiente e o clima no âmbito da política externa.

A sugestão para que seja criada uma autoridade nacional foi feita pela deputada eleita Marina Silva (Rede-SP) ao aderir à campanha de Lula.

