Fundo Amazônia deve crescer com chegada do governo Lula

247 - Os governos da Noruega e da Alemanha, financiadores do Fundo Amazônia, informaram que desejam fazer novos aportes de verba devido à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Até o momento, os países europeus não detalharam quanto pretendem investir, o que só deverá ser definido com a retomada das negociações.

Mesmo sem esse dinheiro, porém, o Fundo Amazônia já garantiu o desbloqueio de quase R$ 3,6 bilhões, que tinham sido depositados antes do governo Bolsonaro e permaneceram congelados ao longo de toda a gestão, informa o UOL.

A mudança de comando no país abre a perspectiva da retomada dos pagamentos de Noruega e da Alemanha, mas também de uma ampliação do acordo. A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva sugeriu a John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para o clima, que o país passe a contribuir com o projeto. Marina conversou com Kerry na COP27 no Egito nesta terça-feira (15).

