Governo Lula determina que 19 ministérios trabalhem para a redução do desmatamento na Amazônia

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva instalou nesta quarta-feira (8) a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, que será formada por políticos de 19 ministérios. O governo também anunciou o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), e criou planos parecidos para os outros biomas: Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.

"Vamos trabalhar para alcançar a meta global, mesmo sabendo que tivemos um hiato de quatro anos de governo", disse do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que destacou também a importância de se ter "o controle do desmatamento da Amazônia, depois Cerrado e todos os demais biomas".

A comissão trabalhará no monitoramento das soluções de combate à derrubada de florestas e no acompanhamento das políticas públicas relacionadas à Amazônia, como a conservação da diversidade biológica e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

O PPCDAm foi implementado durante o primeiro governo Lula, em 2004. Ele tinha o objetivo de reduzir o desmatamento na Amazônia e criar mecanismos para um modelo de desenvolvimento sustentável na região da floresta.

Números

O governo Jair Bolsonaro aumentou o desmatamento em 73%, dos 7,5 mil quilômetros quadrados (km²) em 2018 (estatísticas daquele ano) para 13 mil km² em 2021, de acordo com informações do portal do Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em julho de 2006, última medição do primeiro mandato, o petista acabou o mandato com redução de 34% na área desmatada. Após ser reeleito, de 2006 a 2010, o desmatamento caiu 51%. Nos dois governos, a redução total foi de 67,6%. A área desmatada caiu de 21.651 km² em julho de 2002 para 7.000 km² em julho de 2010.

