Líder do MST de 46 anos é assassinado a tiros dentro de casa

247 - Uma das lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Tocantins, o militante Raimundo Nonato Oliveira, 46, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (13) dentro da casa em que morava no município de Araguatins (TO), próximo à divisa com o Pará.

De acordo com o movimento, Raimundo dormia em casa, no bairro Vila Cidinha. Dois homens encapuzados entraram no local e atiraram nele. O homem era conhecido dentro do movimento como "Cacheado".

Em nota, o MST afirmou que Raimundo era perseguido por latifundiários e grileiros da região do Bico do Papagaio, sendo alvo de tentativas de homicídio "por diversas vezes" entre 2000 e 2015.

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins afirmou que o caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia de Araguatins.

Nenhum suspeito do crime foi preso.

