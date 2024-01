Sônia Guajajara defende demarcação de terras em uma área de conflito entre fazendeiros e pataxós na Bahia

Apoie o 247

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse nesta segunda-feira (22) fazendeiros e pataxós que deixou uma índia morta nesse domingo (21) no território indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, município de Potiraguá, sul da Bahia.

"Nós estamos aqui para dizer do nosso compromisso de continuar apoiando e fazendo com que essa demarcação das terras indígenas aconteça. É preciso que haja uma correção da área demarcada", continuou Sônia, de acordo com relatos publicados no Jornal Nacional.

Dois fazendeiros foram presos em flagrante por porte ilegal de arma, suspeitos de matar a tiros. O ministério havia informado que cerca de 200 ruralistas da região se organizaram através de um aplicativo de mensagens, para recuperar, sem decisão judicial, a posse da Fazenda Inhuma, retomada por indígenas no último sábado (20).

Além de Sônia, representantes dos ministérios da Justiça, do Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos e da Saúde desembarcaram na Bahia. Eles visitaram os indígenas feridos no confronto e seguiram para o enterro do corpo de Maria de Fátima Muniz de Andrade, na Reserva Caramuru Paraguaçu, na cidade de Pau Brasil.

