247 amplia sua equipe com a chegada de Fábio Pannunzio, um dos mais renomados jornalistas do país

247 - A partir de 8 de maio, a TV 247 amplia a sua cobertura jornalística com a chegada do “Brasil Agora”, um telejornal ao vivo com a cobertura dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Com a ancoragem de Dhayane Santos e uma equipe de jornalistas e comentaristas renomados, trazendo entrevistas, análises e apuração em cima dos fatos.

“Informação, debate e análise são marcas da TV 247. O objetivo é ampliar e fortalecer essas características com um programa em que o jornalismo progressita é o destaque”, enfatiza Dhayane Santos.

Além disso, a grade de programação da TV 247 também traz outras novidades, entre elas, o Giro da Onze ficará sob o comando de Gustavo Conde, analisando e repercutindo as notícias do dia.

“O Giro das Onze é um programa consolidado que caiu no gosto do assinante. Dotado de um tom mais leve, espontâneo, cai bem para a hora do almoço, mesmo com as notícias às vezes indigestas de Brasília. Será um desafio e um privilégio conduzir essa plataforma de debates democráticos e plurais”, afirmou Gustavo Conde.

A outra novidade é no Boa Noite 247. Rodrigo Vianna, que durante três anos comandou com competência e carisma o importante telejornal, continuará na equipe, mas como comentarista para ter mais tempo para se dedicar ao doutorado.

"Sob a pressão da pandemia e de um governo delinquente, vivi três anos riquíssimos como âncora do Boa Noite 247. Trabalhei com um timaço de comentaristas e participei da resistência democrática. Depois de 3 décadas de atuação na mídia tradicional, tive a chance de abrir um novo caminho na internet: a interação com a comunidade, a agilidade da informação ao vivo e a liberdade para opinar são as marcas desse meu período muito feliz à frente do Boa Noite", enfatizou Rodrigo Vianna.

Em seu lugar uma grande novidade: a chegada do premiado jornalista Fábio Pannunzio que a partir das 17h50 vai ancorar o primeiro bloco do Boa Noite 247, seguido por Sara Goes e Joaquim de Carvalho.

Fábio Pannunzio tem uma trajetória de sucesso nas grandes redes de televisão que garantiram a ele os principais prêmios do jornalismo brasileiro.

"Depois de três anos e meio de uma luta insana contra o neonazismo bolsonarista, deixo a TV Democracia para me vincular à TV Brasil247. A virada profissional foi fruto de um honroso convite para substituir um dos maiores jornalistas em atividade no País, o Rodrigo Vianna, âncora conduziu com maestria o Boa Noite da TV Brasil 247", declara Fábio Pannunzio.

E acrescenta: "A luta pelo restabelecimento de um ambiente humano, justo e progressista está longe de terminar. Chego com a convicção de que o combate ainda vai longe até que essa ameaça seja varrida do nosso horizonte – e será!"





Leia a íntegra das mensagens do Rodrigo Vianna e Fabio Pannunzio:

Amigos do Brasil 247

A partir do próximo dia 8, deixo a função de âncora do Boa Noite - que seguirá em ótimas mãos.

Faço esse comunicado com um duplo sentimento: gratidão e alguma tristeza.

Completo neste maio de 2023 exatos três anos à frente do Boa Noite. Foi um período riquíssimo para mim, por vários motivos:

- descobri, depois de 30 anos de profissão, uma nova forma de fazer jornalismo, na internet;

- participei da resistência ao lavajatismo e ao tenebroso governo que se encerrou em 2022;

- tive a oportunidade de atuar em parceria com uma equipe competente, experiente e combativa;

- ganhei a possibilidade de interação com uma comunidade de internautas vibrante e crítica.

Por tudo isso, tenho sentimento de enorme gratidão ao encerrar esse período. Agradeço aos colegas, aos membros da Comunidade 247 e, especialmente, ao Leonardo Attuch pela confiança em mim depositada.

A tristeza vem porque sentirei falta de interagir com vocês todos de forma mais próxima, de organizar as pautas e o espelho do programa que tenho feito sempre com muito carinho.

Sinto muito orgulho do que fizemos nesses anos difíceis.

Inesquecíveis para mim foram alguns momentos vividos aqui no 247, especialmente:

-a entrevista coletiva de Lula no ABC, logo após recuperar os direitos políticos, que transmitimos ao vivo ainda durante a pandemia, e que acompanhei lá no Sindicato, relembrando meus tempos de repórter na TV;

- a entrevista com Gilmar Mendes;

- a cobertura do primeiro turno em 2022, quando batemos em 1 milhão de inscritos no canal;

- a transmissão da apuração no segundo turno, com a derrota do fascismo, dividindo com o público a alegria imensa de estar do lado certo da história;

- a cobertura da posse de Lula em 1o de janeiro de 2023;

- a histórica entrevista de Flávio Dino, no Boa Noite, com bastidores exclusivos sobre a resistência ao Golpe de 8/janeiro.

Esses foram momentos grandiosos. Mas tenho muito carinho também pelo dia a dia vivido: cada abertura do Boa Noite, cada vinheta rodada no ar, cada participação de nosso time de comentaristas e entrevistados, cada superchat ou comentário dos telenautas.

Foi tudo muito marcante para mim, ainda mais porque boa parte disso aconteceu sob os riscos da pandemia e em ritmo de resistência ao fascismo.

Pedi para encerrar essa fase na ancoragem principalmente por conta do doutorado que preciso concluir até setembro, na USP. Disse ao Léo que o Boa Noite precisa de alguém que esteja totalmente dedicado à construção desse programa que se tornou uma referência para o público progressista. E sinto que não sou essa pessoa mais.

O Léo me convidou para seguir como comentarista do canal e para participar do Bom Dia especial aos domingos, duas vezes por mês.

Com isso, terei mais tempo para concluir a pós e, mais adiante, quem sabe, me dedicar a novos projetos no jornalismo e na universidade.

Agradeço demais pela confiança e pela parceria.

Viva a Comunicação Democrática!

Sorte para todos nós!

Obrigado,

Rodrigo Vianna.





Olá, pessoal!

Hoje é um dia muito especial para a minha vida. Depois de três anos e meio de uma luta insana contra o neonazismo bolsonarista, deixo a TV Democracia para me vincular à TV Brasil247.

A virada profissional foi fruto de um honroso convite para substituir um dos maiores jornalistas em atividade no País, o Rodrigo Vianna, âncora conduziu com maestria o Boa Noite da TV Brasil247 nos três últimos anos e sai da grade diária para concluir seu doutorado.

Estou chegando em um ambiente composto por amigos e companheiros que ajudaram o Brasil a resistir à empreitada fascista, resistência que a todos nos orgulha. Terei o prazer de encontrar na mesma bancada o Leonardo Attuch, por quem tenho respeito, admiração e amizade, e vou reaver a parceria com meu queridíssimo amigo Florestan Fernandes, que dividiu comigo as apresentações do Despertador por dois anos inteiros.

Também lá estarão o Rodrigo Vianna, Tereza Cruvinel, Dafne, PML e tantos outros guerreiros com quem estive ombreado na mesma trincheira durante os terríveis e mortais anos em que o País caiu nas mãos do Genocida mais frio e insensível de toda a nossa história.

A luta pelo restabelecimento de um ambiente humano, justo e progressista está longe de terminar. Chego com a convicção de que o combate ainda vai longe até que essa ameaça seja varrida do nosso horizonte – e será!

Para isso, conto com o apoio e acolhimento da comunidade do Brasil247, que é forte e sólida como uma fortaleza, e com a garra e afeto da comunidade da TVD, que certamente me acompanhará nessa transição.

A TV Democracia, por seu lado, não morre, ela se emancipa. Lá, o Rafa Bruza, meu co-âncora, e a Bruna Pannunzio, filha querida e brilhante coordenadora e produtora de pautas, vão prosseguir com o trabalho que fazem desde o primeiro dia, inovando o que eu não soube fazer e preservando os valores que consolidamos nessa trajetória.

Desejo sorte e energia a todos nós, que hoje só podemos nos ufanar por enquanto de termos colocado um tijolinho na barreira que se ergueu em defesa da democracia e contra o nazismo bolsonarista, com a consciência de que ela ainda é uma construção frágil e que suas muralhas precisam ser fortalecidas para que o futuro seja de paz e prosperidade.

Fabio Pannunzio

