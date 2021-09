"A PM tem um lado nessa manifestação, que é o do lado dos que atacam a democracia", diz Luís Costa Pinto

O jornalista criticou a PM do DF por não proteger a Praça dos Três Poderes como deveria e cobrou a imediata instalação do impeachment contra Bolsonaro diante de suas intenções golpistas neste 7 de setembro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Luís Costa Pinto, em entrevista à TV 247 nesta terça-feira, 7 de setembro, após uma visita à Esplanada dos Ministérios, se disse assustado com a dimensão do ato golpista convocado por Jair Bolsonaro e criticou a Polícia Militar do Distrito Federal pela fraca mobilização para proteger os prédios dos Três Poderes.

De segunda-feira (6) para terça-feira, a PM não manteve o bloqueio que havia prometido fazer para proteger o local.

"A Polícia Militar, como a gente previa, tem um lado nessa manifestação, é o lado de quem está promovendo esse assalto à democracia", cravou o jornalista.

PUBLICIDADE

Para Luís Costa Pinto, os bolsonaristas em Brasília estão apenas esperando uma ordem para partirem para uma invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. Ele ainda afirmou que o Legislativo precisa responder às intenções golpistas de Bolsonaro com a instalação do processo de impeachment contra o chefe do governo federal. "A Esplanada está muito cheia, está lotada. Há um rastilho de pólvora ali. Se houver alguém acendendo o fósforo, e o Bolsonaro tem essa ambição, não haverá contenção a essa tragédia democrática e o que a gente está assistindo hoje aqui é sim um assalto às instituições. É a ante-sala de um golpe que pode, que deverá dar errado, mas é uma tentativa de golpe e sem dúvida não há saída que não seja a imediata instalação de um processo de impeachment e um afastamento do Bolsonaro, na esteira deste 7 de setembro deplorável".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE