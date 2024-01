Abaixo-assinado coleta assinaturas em solidariedade a Breno Altman e Genoino

Apoie o 247

247 - Está no ar um abaixo-assinado que visa reunir assinaturas em solidariedade ao jornalista Breno Altman e ao ex-deputado federal e ex-presidente do PT José Genoino. Ambos têm sido perseguidos por entidades sionistas, notadamente pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), e acusados injustamente de antissemitismo por fazerem críticas ao Estado de Israel e ao genocídio que esse país promove contra o povo palestino na Faixa de Gaza. Veja abaixo o manifesto do abaixo-assinado:

Após mais de 100 dias de ataques, o Estado de Israel assassinou mais de 25.000 palestinos, em sua maioria, crianças e mulheres. Feriu e mutilou mais de 50.000 pessoas. Destruiu as condições de vida na Faixa de Gaza.

O genocídio em curso despertou a indignação mundial e desmascarou o colonialismo do governo de extrema-direita de Israel.

Os representantes do sionismo no Brasil querem calar os que denunciam a brutalidade desta política. Seus principais instrumentos em nosso país, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a ONG StandWithUs, tentam conter seu próprio desgaste silenciando os que denunciam seus crimes.

As críticas ao terrorismo praticado pelo governo Netanyahu são tachadas de antissemitas para criar confusão. Os que se opõem ao sionismo não podem ser considerados antissemitas. Os judeus e o judaísmo devem ser respeitados.

No Brasil, os sionistas querem censurar a mídia, intimidar seus opositores e disseminar falsidades. Interferem nos negócios internos do país promovendo reuniões com a extrema direita e financiando viagens de autoridades públicas.

A Conib investiu contra o jornalista Breno Altman e o ex-deputado José Genoino visando intimidar os que condenam o assassinato generalizado de palestinos.

Manifestamos nossa solidariedade aos perseguidos. Somos solidários aos palestinos que resistem, há mais de um século, às investidas contra sua existência. Defendemos uma Palestina livre e soberana, respeitada pelo Estado de Israel.

Segundo o texto, personalidades importantes já assinaram o abaixo-assinado, dentre elas a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (P):

Cristina Serra – Jornalista

Roberto Amaral – Cientista político

Otávio Velho – Antropólogo

Luiz Eduardo Soares – Antropólogo

Gleisi Hoffmann – Deputada federal

Manuel Domingos Neto – Historiador

Cid Benjamim – Jornalista

Aldo Arantes – Advogado

Ivan Valente – Deputado federal

Sônia Fleury – Professora

Luís Nassif – Jornalista

Jandira Feghali – Deputada federal

Mário Simões – Jornalista

Gilberto Maringoni – Professor

Ana de Hollanda – Cantora e compositora

Valério Arcary – Professor

Tulio Franco – Médico sanitarista

Eleonora de Lucena – Jornalista

João Quartim de Moraes – Cientista político

Reginaldo Nasser – Professor

Altamiro Borges – Jornalista

Luiz Sérgio – Ex-deputado federal

Jeferson Miola – Articulista

Armando Boito Jr. – Cientista político

Raul Carrion – Historiador

Heloísa Villela - Jornalista

Fátima Belchior - Jornalista

Reginete Bispo - Deputada federal

Maria Caramez Carlotto – Professora

Luiz de Siqueira Martins Filho - Professor

Rodolfo de Lucena – Jornalista

João Carlos Sales – Professor

Maria Helena Arrochellas – Escritora

Pedro Oliveira - Jornalista

Juca Kfouri - Jornalista

Lívia Ferrari - Jornalista

Florice Raposo Pereira – Geógrafa

Lejeune Mirhan – Sociólogo

Gisele Martins – Comunicadora

Rosa Freire d`Aguiar – Jornalista

Olival Freire – Físico

Patrícia Valim - Professora

Wevergton Brito – Jornalista

Mauro Lopes – Jornalista

Pepe Vargas - Deputado estadual (RS)

Maria Lygia Quartim de Moraes – Socióloga

Jussara Cony – Farmacêutica

Valton Miranda – Médico

Milton Temer - Jornalista

Raul Pont - Professor

Chico Alves – Jornalista

Linda Gondim – Socióloga

Bier – Cartunista

Chico Pinheiro - Jornalista

Carlos R. Winckler – Sociólogo

Lucila Soares - Jornalista

Celso Augusto Schröder – Cartunista

Ecila Meneses – Advogada

Alfredo Saab Filho – Economista

João Roberto Martins Filho – Cientista político

Celso Vicenzi – Jornalista

Claudio Daniel - Escritor

Claudio Nicotti – Advogado

Regina Lunière - Jornalista

Solange Padilha - Artista

Edgar Vasques - Cartunista e ilustrador

Elvino Bobn Gass - Deputado federal

Ernani Ssó – Escritor

Luiz Moreira Jr. - Professor

Regimeire Maciel – Professora

Emiliano Jose – Ex-deputado federal

Gilmar Eitelwein - Produtor cultural

Luis Eduardo Greennhalgh – Advogado

Simone Romero – Jornalista

José Carlos Saboia – Ex-deputado federal

Jose Luiz del Roio – Ex-senador pela Itália.

Valter Pomar – Professor

Katia Brasil - Jornalista

Ines Castilho - Jornalista

Elizabeth Hazin - Professora

Marcus Sokol - Economista

Jamil Murad – Ex-deputado federal

Joaquim Soriano – Agrônomo

José Reinaldo Carvalho – Jornalista

Carlos Latuff – Chargista

Héctor Saint-Pierre – Professor

Pedro Celestino Pereira - Engenheiro

José Weis – Jornalista

Laís Nicotti – Desembargadora

Walter Sorrentino - Médico

Laura Sito - Deputada estadual (RS)

Paris Yeros – Professor

Lu Vieira – Cartunista

Maritânia Dallagnol – Advogada

Daniel Almeida – Deputado federal

Matheus Gomes - Deputado estadual (RS)

Paulo Amarante – Psiquiatra

Luiz Martins de Melo – Economista

Vera Perfeito - Jornalista

Suzeley Kalil Mathias – Professora

Ramatis Jacino – Professor

Vera Guasso – Sindicalista

Ana Penido – Professora

Marcio Jerry – Deputado federal

Paulo Cézar de Andrade Prado - Jornalista

Lécio Morais - economista

Adriano Diogo – Ex-deputado estadual (SP)

Leandro Fortes – Jornalista

Fernando Mattos – Professor

Isabel Pacheco – Jornalista

Marcelo Barbosa – Advogado

Kiko Nogueira – Jornalista

Christina Miguez - Jornalista

Adalberto Cardoso - Professor

Luiza Coppieters – Pesquisadora

Manuel D´Ávila – Jornalista

Antero Luiz - Jornalista

Lidice da Mata – Deputada federal

Daiana Santos – Deputada federal

Vivaldo Barbosa – Ex-deputado federal

Francis Bogossian – Empresário

Hildegarde Angel – Jornalista

Aitan Sipahí – Médico

Luiza Erundina – Deputada federal

Glauber Braga – Deputado federal

