ABI envia ao TSE representação contra Bolsonaro por "atentados ao Estado Democrático de Direito"

247 - O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Paulo Jeronimo, encaminhou nesta quinta-feira (14) ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, representação contra Jair Bolsonaro em razão de "repetidos atentados cometidos por ele ao Estado Democrático de Direito".

O documento lista atos de incitação à violência e declarações públicas feitas por Bolsonaro contra o sistema eleitoral, os partidos políticos e as instituições.

A ABI cobra que Bolsonaro seja responsabilizado por fazer acusações ao processo eleitoral brasileiro. "Não se trata da primeira vez que o representado assaca aleivosias contra o sistema representativo brasileiro, devendo ser notificado para comprovar suas alegações, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade".

A petição cita ainda a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos no último dia 6, destacando a fala de Bolsonaro de que o mesmo pode ocorrer no Brasil em 2022, incentivando, desta maneira, grupos radicais que o apoiam a atentar contra as instituições democráticas e republicanas.

"Não sendo comprovadas as narrativas requer a Vossa Excelência seja a presente representação encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Supremo Tribunal Federal, em nome do representante da entidade subscritora, cidadão legitimado nos termos do art. 16 da Lei 1079/50", observa o documento.

