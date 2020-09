Altman: “mídia decidiu erguer muralha de silêncio sobre o plano de reconstrução nacional”

O jornalista Breno Altman criticou o silêncio da imprensa comercial, que sequer registrou o Plano de Reconstrução do Brasil do PT, lançado nesta segunda-feira (21). “O correto seria reportar o programa do PT, repercutir, ouvir opiniões contrárias e favoráveis. No entanto, optaram por uma muralha de silêncio”, disse edit

Segundo o jornalista, que participou do programa Bom Dia 247 desta terça-feira (22), o plano de reconstrução baseia-se “numa operação de desnudamento do neoliberalismo e que coloca, por tanto, a imprensa monopolista num lugar vulnerável”. “Por isso optaram por ignorar o plano. O correto seria reportar o programa do PT, repercutir, ouvir opiniões contrárias e favoráveis, na sequência, colocar seus articulistas para promover um bom debate. No entanto, optaram por uma muralha de silêncio”, lamentou;

Altman também avaliou que "é claro que os grandes veículos de comunicação, atrelados aos grandes capitalistas, não querem destacar que único partido de porte no país, que se dedica na elaboração de um programa de Brasil, é o Partido dos Trabalhadores”.

Em sua visão, “caso esses grandes veículos desses espaço para divulgação do plano, criaria um ambiente super constrangedor para a direita”.

“O PT hoje é o único partido que se esforça em elaborar um plano de país. Os partidos da direita e extrema-direita não possuem projeto algum, operam sob interesses”, concluiu Altman.

O plano do PT de saída da crise baseia-se em cinco pontos principais: Desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, soberania nacional e a radicalização da democracia.

