Após deixar CNN Brasil, Gabriela Prioli volta à emissora em novo quadro

247 - A advogada e professora Gabriela Prioli, uma das poucas vozes críticas ao bolsonarismo na CNN Brasil e que recentemente pediu demissão por desavenças internas, irá ganhar um novo quadro de análises na emissora, além de participações exclusivas nas plataformas digitais da empresa.

O anúncio do novo programa da advogada, que se destacou no quadro O Grande Debate, foi anunciado pela própria emissora e confirmado por ela nas redes sociais. “ É isso mesmo. A gente está trabalhando em um projeto novo que vai ser criado do zero, muito de acordo com aquilo que acredito, com a minha cara”, diz ela no vídeo postado em sua conta no Twitter.

Confira a postagem de Gabriela Prioli sobre o assunto.

Bom dia, pessoal! Sobre o que estão dizendo por aí... pic.twitter.com/hv3bbrAMoG — Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) April 3, 2020

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso