Após Janio de Freitas, Folha demite Gregorio Duvivier e outros jornalistas

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal Folha de S.Paulo continua com demissões. Depois do colunista Janio de Freitas, 90 anos, deixar o veículo, foi a vez do ator Gregorio Duvivier ser dispensado. "Essa é a minha última coluna na Folha. Fui dispensado", confirmou o artista no Twitter.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Lino Bocchini, também foram demitidos da Folha os jornalistas Ricardo Balthazar, Sylvia Colombo, Marilene Felinto, Thea Severino, além de outras pessoas.

"Só gente antiga, de salário maior. E olha que teve PDV na empresa semana retrasada", escreveu Bocchini. As letras postadas por ele significam Plano de Demissão Voluntária.

Olá, pessoal, essa é a minha última coluna na Folha. Fui dispensado. Foi um prazer escrever lá por nove anos. Agradeço sobretudo aos leitores. Tomara que a gente se encontre em outro lugar. Um beijo. https://t.co/5oxC1YA3CV — Gregorio Duvivier (@gduvivier) December 14, 2022

Passaralho forte hoje na Folha: Jânio de Freitas, Sylvia Colombo, Ricardo Balthazar, Marilene Felinto, Thea Severino etc etc. Só gente antiga, de salário maior. E olha que teve PDV na empresa semana retrasada. — Lino Bocchini (@linobocchini) December 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.