Após onda de demissões, processos e crise, quem é que manda atualmente na Jovem Pan

Apoie o 247

ICL

“Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, já está de volta às suas funções dois meses depois de pedir demissão da presidência do Grupo Jovem Pan”, informa o jornalista Ricardo Feltrin em sua coluna no portal UOL.

“O empresário já voltou a despachar normalmente de sua confortável sala no edifício Sir Winston Churchill, no nº 807, na Avenida Paulista. Roberto Araújo segue como presidente, como anunciado em janeiro, mas é Tutinha quem está dando as cartas”, informa.

De acordo com o jornalista, “mesmo durante o período em que ficou fisicamente fora da emissora, ele continuou tomando todas as decisões, apurou a coluna. Isso inclui falar diretamente com apresentadores e comentaristas, orientando-os sobre o que e como falar a respeito de Lula e seu governo. A saída do cargo de presidente foi uma maneira de diminuir a pressão sobre a rádio, investigada pelo Ministério Público”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.