Após perseguição de Bolsonaro a Boulos, "Gestapo" entra nos assuntos mais comentados

247 - Internautas subiram a # Gestapo, a polícia secreta da Alemanha Nazista, nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (28), após Jair Bolsonaro acionar Polícia Federal contra o candidato a prefeito Guilherme Boulos.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, um agente da PF procurou advogados do ativista para tratar de um inquérito aberto no Departamento de Inteligência Policial (DIP) por publicações nas redes sociais críticas a Jair Bolsonaro (Sem partido).

Internautas consideram a ação uma afronta à liberdade de expressão e expressaram sua indignação nas redes.

Veja a repercussão:

Não estamos numa ditadura não, né? GENTE! Olha onde chegamos.... Na Alemanha nazista a Gestapo tbm ia atrás de quem criticava o "füher", lembram das aulas de história? https://t.co/HIkdqpkrWw — Aline Alves de Lima (@aline08alves) September 28, 2020

@policiafederal virou a gestapo bolsonarista. acabaram os funcionários decente da instituição? ou só servem pra vazar informação e perseguir as pessoas? chupar saco do bolsonaro virou carreira — Balança a jaca (@kiwibolado) September 28, 2020

O golpe de 2016, o golpe de 2018 e agora a devassa de 2020 com o uso das instituições para perseguir e destruir os opositores. E ainda tem Cientista Político falando que as instituições funcionam. A PratoFeito virou Gestapo. São os milicianos que dão as cartas. https://t.co/edtlAhJgUi September 28, 2020

Foi Golpe contra a esquerda (que o @psol50, inclusive, fomentou de 2013 a 2015). Agora temos uma Gestapo na mão do psicopata que se beneficiou do Golpe. E ainda há quem acredite na possibilidade de revertermos o Golpe nas urnas. https://t.co/xREYJGQWVP — Bruno Ribeiro (@brsamba) September 28, 2020