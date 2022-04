Ataque de Eduardo Bolsonaro a Míriam Leitão motivou divulgação de áudios de tortura na ditadura

Segundo o pesquisador Carlos Fico, responsável pela compilação dos áudios, os próprios ministros do STM faziam "piadas" com as vítimas da ditadura: “morreu mesmo e está enterrado” edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - A divulgação de áudios inéditos que comprovam que o Superior Tribunal Militar (STM) sabia da tortura a mulheres grávidas durante a Ditadura foi motivada pelo ataque que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez com o que houve com a jornalista Miriam Leitão, da Globo, que foi presa pelo regime autoritário juntamente com uma cobra quando estava grávida.

A divulgação dos áudios foi feita pela própria jornalista no jornal O Globo e no programa Fantástico nesse domingo (17).

>>> Mourão debocha da possibilidade de investigação de tortura na ditadura militar: 'vai trazer os caras do túmulo de volta?'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O material está sendo compilado pelo historiador e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Fico, que explicou ao jornal Extra, o motivo de tornar público os áudios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É importante que o estado e que as autoridades se manifestem sempre em defesa dos direitos humanos, e é o que a gente não tem desde a eleição do atual presidente. É preciso sempre, permanentemente, defender os direitos humanos, coisa que o governo Bolsonaro não faz. Em todos os governos, mesmo os mais conservadores, como Collor e Sarney, mais ao centro como o FHC e à esquerda com Lula, todos defenderam os direitos humanos. Tem o ineditismo do governo Bolsonaro, que é péssimo para sociedade porque afloram esses sentimentos de negacionismo", disse o pesquisador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE