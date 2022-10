Autoritária, Folha diz que Lula está obrigado a dizer o que fará na economia

Apoie o 247

247 – A Folha de S. Paulo, que defende a privatização da Petrobrás e o choque neoliberal da 'ponte para o futuro', que fragilizou os trabalhadores e trouxe a fome de volta ao Brasil, adotou uma postura autoritária neste domingo e escreveu, em editorial de primeira página , que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está obrigado a dizer o que fará na economia.

Lula, como todos sabem, governou o Brasil durante oito anos e apresentou os melhores resultados econômicos da história do Brasil: crescimento médio de 4,5%, geração de 10 milhões de empregos, retirada de 40 milhões de pessoas da pobreza, acumulação de US$ 300 bilhões em reservas internacionais, pagamento da dívida externa, controle da inflação, e equilíbrio das contas públicas, o que fez com que o Brasil alcançasse o posto de sexta maior economia do mundo – hoje, depois da 'ponte para o futuro' apoiada pela Folha, é a décima-terceira.

"Ainda líder de uma corrida presidencial que se tornou mais acirrada e complexa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) insiste na soberba de amparar sua postulação eleitoral apenas na vasta rejeição popular a seu adversário e incumbente, Jair Bolsonaro (PL)", escreve a Folha. "É um acinte, portanto, que Lula mantenha a opacidade quanto a seus planos e nomes para a gestão da economia", acrescenta o jornal. "Já passa da hora de reconhecer que a agenda liberal dos últimos anos trouxe avanços duradouros", escreve ainda o editorialista, sem nenhum lastro na realidade factual.

