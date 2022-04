Bernardo Mello Franco: Bolsonaro e generais se unem em cerco ao Supremo

Apoie o 247

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco considera que o decreto de Jair Bolsonaro que concede perdão ao deputado Daniel Silveira cumpriu as funções de afrontar o Supremo e inflamar a militância de ultradireita contra seus juízes, no quadro de uma estratégia de arrastar o Supremo para o confronto.

"O capitão e seus generais se movimentam em bloco". Ele destaca que a nota assinada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira atacando o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso foi endossada por mais três estrelados com assento no Planalto: o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno. "Esses generais já foram apresentados como forças moderadoras no governo. No mundo real, sempre atuaram como agentes da radicalização", escreve.

E ironiza: "Em áudio vazado em dezembro, Heleno despejou fúria sobre o Supremo e disse tomar 'dois Lexotans na veia', todos os dias, para não encorajar Bolsonaro a tomar uma 'atitude mais drástica' contra o tribunal. Talvez seja o caso de prescrever o remédio a seus colegas".

