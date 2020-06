Blogueiro bolsonarista, o Beto Louco, é alvo da PF em Minas

247 - O blogueiro bolsonarista Alberto Junio Silva, que opera uma rede de fake news conhecida como Pensa Brasil, é o alvo mineiro da operação da Polícia Federal hoje que combate ataques à Corte e a exploração de notícias falsas. As bucas aconteceram em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. A reportagem é do portal O Tempo.

Em 2017, reportagem do jornal "Folha de S. Paulo" mostrou que Alberto, conhecido como Beto Silva ou Beto Louco, operava uma lucrativa teia se sites que se especializaram em divulgar notícias falsas de diversas matizes ideológicas. Na época, com base no número de visitas de seus sites, especialistas estimaram que eles lucravam de R$ 100 mil a R$ 150 mil por mês.

A reortagem ainda informa que hoje ele opera um canal no Youtube chamado Giro de Notícias, com mais de 1 milhão de seguidores, onde divulgou a própria operação de busca em sua casa.





