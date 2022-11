Bolsonarista Ana Paula Henkel deixa Jovem Pan

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-jogadora de vôlei e comentarista de política Ana Paula Henkel, bolsonarista, decidiu deixar a Jovem Pan. Ela compartilhou um vídeo no Twitter anunciando o desligamento, nesta segunda-feira (7).

Segundo ela, a demissão do também bolsonarista Augusto Nunes foi decisiva para sua saída. "Ele quem me levou para a Jovem Pan e quem de fato me manteve no programa. Na semana de sua saída, ele pediu para que eu ficasse".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.