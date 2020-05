Bolsonaristas lançam campanha em defesa das fake news

Apoiadores do presidente se mobilizaram para tentar derrubar o perfil Sleeping Giants Brasil e lançaram a tag #NaoCompreDell contra uma das primeiras empresas a bloquear anúncios de sites de notícias falsas edit

Revista Fórum - Em dois dias de funcionamento, o perfil Sleeping Giants Brasil já conseguiu remover propagandas de pelo menos sete empresas a sites de fake news que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. A efetividade do site fez as milícias digitais bolsonaristas reagirem.

Nesta quarta-feira (20), os apoiadores do presidente mobilizaram uma tag contra a empresa Dell, uma das primeiras a rever os anúncios que eram publicados no site Jornal da Cidade Online (JCO). A tag #NaoCompreDell chegou aos assuntos mais comentados do Twitter.

Além disso, bolsonaristas prometeram denunciar o perfil para tentar impedir a continuidade da iniciativa que pretende desmonetizar um dos principais perfis de notícias falsas.

Até o momento Dell, Telecine, Loft, Submarino, Banco do Brasil, Domestika e History Channel já anunciaram que bloquearam os anúncios do Jornal da Cidade Online. Samsumg e Zoom sinalizaram que podem rever a política de publicidade.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.