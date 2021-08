Bolsonaro age como um chantagista contra o País, diz William Waack

247 – "Estão diminuindo depressa as opções políticas para Jair Bolsonaro. No momento, ele aposta na mais perigosa delas: pôr gente nas ruas. Consciente dos riscos, e agindo como chantagista, mandou mais de um emissário dizer a várias instâncias em Brasília que não sabe se terá controle do que possa acontecer a 7 de setembro quando – dependendo da fonte bolsonarista – fala-se de protesto ou até insurreição", escreve o jornalista William Waack, editor da CNN, em sua coluna no jornal Estado de S. Paulo.

"O problema para Bolsonaro é que ele está sendo levado pouco a sério, pois confundiu blefe com bravata. Revelou-se intutelável, missão na qual fracassaram representantes do PIB (via Paulo Guedes), dos militares (via generais de pijama) e de partidos do Centrão (via caciques fisiológicos)", aponta ainda o jornalista.

