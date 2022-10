Bolsonaro ataca William Bonner e diz que apresentador da Globo pode ser nomeado para o STF

Declarações foram feitas ao canal do Pilhado, neste domingo. Para Bolsonaro, Bonner se comportou como jurista ao dizer que Lula não deve nada à Justiça (e não deve mesmo) edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) atacou neste domingo o jornalista William Bonner, editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo.

"É vergonhoso, né. Primeiro, o sorteio. Pode ser que tenha sido isento. Fui o primeiro falar (referindo-se à série de entrevistas). Se for depois do Lula, complicava o negócio... Agora, o William Bonner se postou como um jurista. 'O senhor não deve mais nada à Justiça'... O cara foi condenado em 3 instâncias por unanimidade”, afirmou Bolsonaro, desconsiderando que a condução do processo se deu por um juiz julgado parcial pelo STF e que, depois, foi convidado por ele para integrar o governo como ministro da Justiça.

Se Lula não tivesse sido condenado e preso, era grande a possibilidade de nem ter existido governo Bolsonaro, já que o líder petista era o favorito nas pesquisas quando foi tirado da disputa por Sergio Moro.

Na entrevista ao canal do "Pilhado", Bolsonaro ironizou a postura de Bonner e afirmou que tem chance de ir para o Supremo Tribunal Federal, cadeira que pode ser ocupada até por quem não tem diploma de bacharel em direito.

Bolsonaro tem um histórico de críticas endereçadas à TV Globo e a seus profissionais, o que revela ingratidão. Foi graças à parceria entre a TV Globo e a Lava Jato que o PT e Lula foram desgastados, e Bolsonaro ascendeu a ponto de se eleger presidente (o que possivelmente não ocorreria se Lula pudesse ter disputado a eleição de 2018)

O programa do Pilhado teve a participação do jornalista Thiago Asmar e de Paulo Figueiredo, neto de João Figueiredo, o último presente da ditadura implantada em 1964. Figueiredo se declarou eleitor de Jair Bolsonaro durante o programa.

