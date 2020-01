Bolsonaro convoca reunião para discutir futuro de secretário acusado de corrupção

O escândalo de corrupção da Secom, sobre pagamentos irregulares feitos ao secretário Fabio Wajngarten, chefe da Secom, por grupos de comunicação e agências de publicidade, pode provocar sua demissão. Interlocutores do governo avaliam que situação do secretário é considerada difícil edit

247 - Jair Bolsonaro convocou uma reunião para esta quarta-feira 15 para discutir o afastamento do secretário especial da Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten, de sua empresa, a FW Comunicação e Marketing, após denúncia de corrupção revelada pela Folha de S.Paulo.

Interlocutores do governo avaliam que situação do secretário é considerada difícil, aponta O Globo. De acordo com a denúncia, o secretário de Comunicação, responsável pela distribuição de verbas publicitárias do governo federal, ganha dinheiro de emissoras de televisão, como a Band e a Record, que são beneficiadas por suas decisões,

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, já teria alertado a Bolsonaro que, se Wajngarten não fez declarações oficiais corretamente sobre vínculo com empresa, o único caminho é que ele peça para deixar o governo.