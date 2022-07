Bolsonaro corre contra o tempo, diz jornalista Vera Magalhães

O titular do Executivo corre risco concreto de perder no primeiro turno, diz a jornalista ao comentar a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) edit

247 - "A troca do comando do TSE e as manifestações previstas para 11 de agosto (pela democracia) e 7 de setembro (contra o Judiciário) serão marcos fundamentais para que se tenha clareza sobre se o presidente terá lastro nas ruas", aponta a jornalista Vera Magalhães no Globo.

"A pesquisa Datafolha mostra uma estabilidade com leves oscilações desde maio. Dois meses é tempo demais para o primeiro presidente incumbente que chega à fase de início para valer da disputa eleitoral correndo risco concreto de perder no primeiro turno uma disputa à reeleição".

"É exatamente o tempo que resta até o 2 de outubro, data que Bolsonaro parece temer a ponto de tentar solapar".

A jornalista destaca que uma das dificuldades de Bolsonaro é que a oposição "está em campo" e a sociedade acordou e resolveu resistir.

