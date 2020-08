Bolsonaro corta 60% da verba publicitária da Globo

No final de 2019, Bolsonaro falou sobre a verba do governo à Globo, em uma de suas lives: “acabou essa mamata, não tem dinheiro público para vocês, acabou a teta”. Esse dia aparentemente chegou: o canal carioca teve participação reduzida em 60%, na comparação entre 2018 e 2019 edit

247 - Apesar de ser líder em audiência, com média diária de público maior do que RecordTe SBT juntos, a emissora do Jardim Botânico teve a participação reduzida de 39% para 16%, queda de quase 60% na comparação entre 2018 (sob a gestão de Michel Temer) e 2019 (ano do primeiro mandato de Jair Bolsonaro).

A reportagem do portal Terra destaca que “no mesmo período, o investimento de publicidade oficial da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) na RecordTV subiu de 31% para 43% do valor aplicado. O SBT viu a verba aumentar de 30% para 41%. Os respectivos donos dessas TVs, Edir Macedo e Silvio Santos, são apoiadores de Bolsonaro. A Globo é, nas palavras do chefe do Executivo, um "inimigo" na mídia.”

A matéria ainda lembra que “desde que assumiu o Ministério das Comunicações, em junho, Fábio Faria, genro de Silvio Santos, tenta melhorar a relação de Bolsonaro com a Globo. Mas a cobertura incisiva do jornalismo do canal em relação ao governo — com críticas diretas ao presidente e a seus filhos parlamentares — dificulta uma possível trégua.”

