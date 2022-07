'Bolsonaro emporcalha a imagem das Forças Armadas e a imagem do Brasil', diz William Waack

Apoie o 247

247 - O jornalista William Waack afirma, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, que Jair Bolsonaro (PL) contribui significativamente para “emporcalhar” a credibilidade das Forças Armadas e a imagem externa do Brasil e que “a obra de destruição presidida por ele está quase completa”. Segundo ele, “falta apenas provocar a “convulsão social” – a caminho, que ninguém se iluda – por conta da provável derrota eleitoral”.

Segundo o jornalista, Bolsonaro deu “duas relevantes contribuições originais à obra destrutiva”. “A primeira foi o emporcalhamento da credibilidade das Forças Armadas. Conscientes disso ou não, ao emprestarem ao governo Bolsonaro o prestígio pacientemente reconquistado, os comandantes militares margearam o abismo da aventura política e danificaram a imagem da própria instituição”. O público não faz essa distinção.

“A segunda ‘contribuição’ foi o emporcalhamento da imagem externa do Brasil. Bolsonaro já trilhava esse caminho subordinando-se a Trump e nas posturas públicas em relação a meio ambiente, entre outras. Mas não há memória de um chefe de Estado que tivesse convocado ao palácio onde mora embaixadores do mundo inteiro para falar mal do próprio país. Bolsonaro garantiu lugar original na história”, afirma.

