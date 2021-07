Bolsonaro espancou a constituição e ganhou cafuné, aponta Sakamoto

“Após uma semana em que ameaçou um golpe eleitoral, usou expressões chulas para se referir às investigações da CPI da Covid, xingou o presidente do TSE, incentivou a intimidação do Senado, soltou seu advogado para atacar uma jornalista, Bolsonaro ganhou um cafezinho de Luiz Fux e nova tentativa de acomodação”, escreve o jornalista Leonardo Sakamoto edit

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto, em sua coluna no portal UOL publicada nesta terça-feira (13), aponta que “após uma semana em que ameaçou um golpe eleitoral, usou expressões chulas para se referir às investigações da CPI da Covid, xingou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, incentivou a intimidação do Senado pelas Forças Armadas, soltou seu advogado para atacar uma jornalista, Jair Bolsonaro ganhou um cafezinho do ministro Luiz Fux e nova tentativa de acomodação”.

O presidente da República espancou a Constituição Federal em praça pública durante dias. Como recompensa, o agressor ganhou uma conversa sobre os últimos acontecimentos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, cujo função principal é a defesa da vítima supracitada.

“Fux disse a ele ‘o quão é importante para a democracia brasileira o respeito às instituições’. Acredita que Bolsonaro entendeu. Combinaram uma reunião com os Três Poderes para fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira tendo em vista a estabilidade do nosso regime político’”, escreve o jornalista.

Segundo constata Sakamoto, “essas balizas já existem. E apanharam impunemente em público de Bolsonaro. Mais uma vez”.

“Dessa forma, Fux dá continuidade ao trabalho de seu antecessor, Dias Toffoli, que também abandonava o papel de magistrado e guardião da Constituição para assumir o de articulador político”, critica.

Na visão do jornalista, “o trabalho de destruição das instituições fica mais fácil quando as instituições não demonstram resistência ao algoz. Pelo contrário, convidam-no para um café, mantendo todos em um repetitivo Dia da Marmota”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.