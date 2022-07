Bolsonaro estimula a violência política, diz Miriam Leitão

Apoie o 247

247 – A jornalista Miriam Leitão, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, processo que abriu as portas para a ascensão de um regime neofascista ao Brasil, com a finalidade de implantar um choque neoliberal, afirma, em sua coluna desta terça-feira, que Jair Bolsonaro estimula a violência no Brasil.

"Em pelo menos três vezes diferentes, Bolsonaro falou em enviar opositores para a 'ponta da praia', numa referência a um local de extermínio de opositores do regime militar. São abundantes seus elogios à tortura e aos métodos da ditadura militar de eliminar adversários. O erro, segundo ele, foi a ditadura ter matado pouco", lembra a jornalista.

"Em dezembro de 2020, quando o Brasil precisava de vacinas, o governo eliminou os impostos de importação de pistolas e revólveres. Desde que assumiu o cargo, Bolsonaro já assinou mais de 20 atos que facilitam a compra e a posse de armas. Aumentou a quantidade de munição que pode ser comprada pelos atiradores e derrubou instruções normativas que davam ao Exército poderes no rastreamento de armas e munições. Só não foi pior porque a Justiça tem suspendido a validade de alguns desses decretos", acrescenta.

